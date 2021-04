Il corto 'MasterCook, la nouvelle cuisine' sbarca al Manhattan Rep’s Stories Film Festival

Il cortometraggio ossolano 'MasterCook, la nouvelle cuisine' è stato selezionato per il Manhattan Rep’s Stories Film Festival.



Una produzione domese, EP Studios, per la regia di Enrico Pietrobon.



Il cast è formato da Andrea Lavalle, Luca Costale e Thomas Manzini, la storia è di Roberto Riccioli.



Il festival si terrà a Manhattan (New York) il primo Maggio 2021.

“Il corto era già stato girato negli anni passati, ma con il lockdown abbiamo pensato di rimontarlo e metterlo un po’ a posto, per poi presentarlo a diversi festival - dichiarano Luca e Andrea - È una grande soddisfazione averlo proposto a Malescorto in Valle Vigezzo ed essere stati accettati, ed ora è arrivata la bella notizia da New York”.



I due ragazzi, insieme al regista Pietrobon, a fine 2020, hanno iniziato a girare il cortometraggio thriller 'Mele Rosse', il quale purtroppo è stato momentaneamente sospeso per impossibilità di girare le ultime scene, vista la situazione sanitaria attuale. Per questo motivo hanno rimesso mano a 'MasterCook', corto di sette minuti, di stampo comico, che ha potuto vedere la luce sottotitolato in inglese per poterlo proporre ai vari festival internazionali.



“Speriamo che sia il primo di una lunga serie: fare film, girare, creare storie è la nostra passione, e avere anche solo la possibilità di partecipare a questi concorsi per noi è un grande stimolo per fare sempre meglio e crescere” dice la troupe.



MasterCook è una commedia dove i due protagonisti vengono inviatati a casa dal cugino, il quale è stato selezionato per partecipare a un talent show televisivo culinario, e gli farà provare in anteprima le pietanze che andrà a presentare. Questi piatti non saranno però proprio quelli che i due cugini si aspettano di mangiare in un ristorante.



“Ci siamo molto divertiti a girarlo, e siamo contenti sia piaciuto anche all’estero”, dichiarano Luca e Andrea, i quali ci fanno leggere la mail di selezione positiva che contiene questa frase : “I laughed so hard during your film for I knew what was going on and what was being said, and that is a great comic film!"