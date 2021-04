Temperature minime, record negativo dell’ultimo decennio

La recente ondata di aria artica abbattutasi sul nostro territorio ha fatto registrare temperature minime da record, specie nei centri di pianura.

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala: «Nel periodo di riscaldamento globale c’è da segnalare una temperatura record per il freddo.

Venerdì mattina a Gravellona Toce, cessato il vento, l’aria fredda ha avuto modo di depositarsi al suolo e far segnare una temperatura minima di 0.4°C la più bassa mai registrata nel mese di aprile dal 2013 a oggi. Aspettando i dati da Arpa Piemonte per tutta la Regione Piemonte che ci daranno un quadro più generale della situazione, ecco alcune temperature minime registrate nel Verbano Cusio Ossola:

Domodossola -1.8°C.

Ornavasso 1.3°C.

Omegna 1.3°C.

Gravellona Toce 0.4°C.

Baveno 1.1°C.

Verbania 1.7°C.

Non solo al piano ma anche sulle Alpi temperature record.

La nostra stazione meteorologica posizionata al Belvedere 1950 m Macugnaga ha registrato una temperatura minima di -10.4°C, stracciando la precedente di -7.9°C del 7 aprile 2015».