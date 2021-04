Piemonte Factory 2021, un concorso rivolto ai giovani cineasti

Dall’esperienza di Torino Factory nasce Piemonte Factory, Film LabContest destinato a filmmaker under 30 che, unendo formazione e produzione accompagnerà i selezionati - guidati da tutor professionisti - nello sviluppo del progetto di un cortometraggio fino alla sua realizzazione e alla presentazione in una speciale sezione del Torino Film Festival.

Partito nel 2017, in 3 edizioni il format torinese ha portato alla creazione di opere brevi compiute e lungometraggi come Manuale di storie dei cinema diretto da Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli - che da teaser di pochi minuti è oggi un documentario prodotto dalla Rossofuoco di Davide Ferrario.

Con la 1ª edizione di Piemonte Factory, il progetto abbraccia oggi tutto il territorio regionale mantenendo invariati gli stessi obiettivi: valorizzare gli autori emergenti e le giovani maestranze della cinematografia locale, innescando sinergie e nuove relazioni tra generazioni di creativi e operatori del cinema piemontese e futuri professionisti, alimentando il circolo virtuoso di uno dei settori locali più fertili.

Per farlo si avvale della direzione artistica del regista Daniele Gaglianone e di un forte network di realtà istituzionali, giocando un importante ruolo nel dialogo tra i protagonisti del sistema cinema piemontese e il territorio: Piemonte Factory è un progetto a cura di Associazione Piemonte Movie, promosso da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema - Torino Film Festival, AGIS-ANEC, in collaborazione con i Comuni capoluogo delle 8 province regionali.

«Dopo 3 anni di rodaggio torinese con Torino Factory pensiamo sia giunto il momento di allargare all’intero Piemonte un progetto che mette insieme la ricerca di nuovi talenti, laprofessionalità delle consolidate maestranze locali e la valorizzazione dei nostri territori. - afferma Alessandro Gaido, Presidente dell’Associazione Piemonte Movie e curatore del progetto - Piemonte Factory ha l’obiettivo di scoprire nuovi talenti del cinema locale e dare l’opportunità ad 8 di loro di affacciarsi alla vetrina internazionale del Torino Film Festival. Il direttore artistico Daniele Gaglianone ha poi dato il suo personale tocco di qualità al progetto. Valutare il tutor da affiancare ad ogni regista e alla sua troupe, solo dopo aver selezionato le 8 opere finaliste, è stata e continuerà ad essere una garanzia di qualità. Questo accorgimento permette, infatti, di migliorare i punti deboli dei film con i suggerimenti dei professionisti scelti ad hoc. Il contest e il suo sviluppo negli 8 capoluoghi di provincia, daranno poi l’opportunità a questa squadra primavera del cinema nostrano di valorizzare le bellissime location che offre il Piemonte. Tutti elementi, insomma, che fanno di Piemonte Factory un vivaio dal quale si potrà attingere nei prossimi anni per potenziare e far sviluppare il sistema cinema regionale».

«Piemonte Factory – dichiara Paolo Manera, Direttore di Film Commission Torino Piemonte - rappresenta una naturale e positiva evoluzione delle varie collaborazioni attivate negli anni con Piemonte Movie che, con questo nuovo progetto, diventa vero e proprio laboratorio creativo capace di coinvolgere tutte le province della nostra regione. Proprio per questo riteniamo fondamentale fornire il nostro apporto, in linea con gli obiettivi di espansione della nostra attività su cui da tempo lavoriamo in sinergia con la Regione Piemonte con la creazione di una vera Rete Regionale alla quale hanno ad oggi aderito già 30 comuni».

«Oggi più che mai i giovani talenti del cinema italiano, capaci di accogliere la sfida delle nuove tecnologie e di intercettare il pubblico del futuro, hanno bisogno del sostegno delle istituzioni. - afferma Domenico De Gaetano, Direttore Museo Nazionale del Cinema - Il Piemonte si distingue, da oltre due decenni, per la sua efficace rete di fondazioni e associazioni che dedicano al cinema impegno ed energie che le altre Regioni ci invidiano e che sono state considerate un esempio di eccellenza sia a livello nazionale che internazionale. Per questa ragione, il Museo Nazionale del Cinema - grazie al Torino Film Festival e al TorinoFilmLab – ha accettato di partecipare, insieme a Film Commission Torino Piemonte, al progetto Piemonte Factory ideato dall’Associazione Piemonte Movie. Si tratta di un’adesione non solo formale, poiché il Museo crede fermamente nella forza di un’iniziativa che coinvolge tutto il territorio regionale e che offre ai giovani cineasti un’opportunità formativa unica, sia sotto il profilo tecnico che creativo. Da parte mia, dunque, un sincero in bocca al lupo sia ai partecipanti del contest che agli amici di Piemonte Movie che dedicano tempo ed energie ad un’iniziativa così preziosa».

Il progetto si articolerà in 3 fasi e prenderà il via con il Contest (Fase 1) per raccogliere i prodotti della nuova generazione di giovani cineasti che fino al 7 giugno potranno candidarsi presentando un’opera a tema libero della durata massima di 3 minuti, ambientata per almeno l’80% sul territorio piemontese. L’iscrizione è gratuita (info e bando su www.piemontemovie.com) e verranno selezionati 8 video/troupe, una per ognuna delle otto province del Piemonte.

A seguire i selezionati prenderanno la loro “residenza artistica” nei capoluoghi provinciali e saranno messi alla prova direttamente sul campo, nella Produzione (Fase 2) di 8 cortometraggi della durata di 10’ ciascuno, seguiti da professionisti del cinema regionale appositamente scelti in base alle esigenze delle troupe.

Il percorso si concluderà nel novembre 2021 con la Presentazione (Fase 3) dei corti prodotti in una sezione dedicata all’interno del 39° Torino Film Festival e con la premiazione del vincitore del Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio (€2.500), scelto da una specifica giuria.

È inoltre previsto, nei mesi a seguire, un tour nelle residenze cinematografiche che hanno ospitato le troupe per assegnare il Premio del pubblico (€500) e nei comuni che fanno parte della rete di Presìdi Cinematografici di Piemonte Movie.

PIEMONTE FACTORY è un progetto a cura di Associazione Piemonte Movie; promosso da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, AGIS, ANEC; in collaborazione con Città di Torino, Città di Alessandria, Città di Asti, Città di Biella, Città di Cuneo, Comune di Novara, Città di Verbania, Città di Vercelli.