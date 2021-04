Podismo: Sonia Mazzolini si qualifica al Campionato Italiano

Seppure con una attività ancora ridotta per le limitazioni federali correlate alla pandemia, il VCO batte un altro colpo nel corso della prima prova dei societari di Asti e lo fa con Sonia Mazzolini che nei 10.000 ferma il cronometro dopo 35'31", record personale e minimo per gli italiani assoluti.

"Un risultato - dice il presidente di Fidal VCO Luigi Spadone - che premia i sacrifici dell'atleta e della società GAV di Verbania, tra le ultime nate nel nostro territorio. Il gruppo di Mauro Gavinelli sta facendo grandi cose. Non solo ha numeri importanti, ma ne sta anche facendo seguire risultati di spessore".



Gli fa eco il fiduciario tecnico Vittorio Andorno: "Correre a 3'33" al km, media che molti uomini le invidiano, pone l'atleta nell'élite piemontese e tra i migliori tempi nazionali. I complimenti a lei e al suo tecnico sono doverosi. Come ho sempre sostenuto assieme al presidente, abbiamo un patrimonio di società e di tecnici, pur essendo una piccola provoncia".