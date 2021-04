Ambiente, sabato 18 aprile è la giornata 'Plastic Free'

Anche il Vco aderisce all'iniziativa organizzata da Plastic Free, associazione che dal 2019 si occupa di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, con non solo inquina bensì uccide.

Oltre 150 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia con l'obiettivo di rimuovere dall'ambiente oltre 100.000 chilogrammi di plastica e rifiuti in un solo giorno. La giornata è in programma per domenica 18 aprile: tutte le attività saranno svolte in forma singola, non di gruppo, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di Covid-19.

“Abbiamo chiamato questo evento 'Plogging individuale del Vco' - spiega il referente del territorio Filippo Pirazzi – o 'passeggiata ecologica' adottando un'attività sportiva di jogging con sacco dell'immondizia e guanti al seguito di ogni singolo partecipante, già in voga nei paesi anglosassoni. In pratica chiediamo ai cittadini di questa provincia, che condividono gli ideali di Plastic Free, di munirsi dell'occorrente per ripulire dalla spazzatura il percorso della propria passeggiata domenicale, per boschi, prati, spiagge lungo fiumi o laghi, parchi o sentieri”.

L'attività ricreativa o motoria all'aria aperta, condotta in forma individuale o in piccolo gruppo di congiunti, entro i confini del proprio comune di residenza e rispettando quelle che sono le norme di sicurezza, è consentita dalle disposizioni ministeriali.

“Chiediamo ai partecipanti una foto del 'bottino' in modo che possa essere utilizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica con l'hashtag #plasticfreevco”, conclude Pirazzi.

Per partecipare all'evento e unirsi alla raccolta è necessario aderire all'iscrizione accedendo al sito di Plastic Free.