L’Associazione Musica in Quota annuncia l’annullamento del concerto di Massimiliano Alloisio, in programma per domani, domenica 6 luglio, all’Alpe Parpinasca. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteo previste, che non garantiscono lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Il Festival riprenderà domenica 20 luglio con il prossimo appuntamento al Monte Carza.