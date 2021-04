I bambini di Calice hanno ricevuto la prima Comunione alla Cappuccina

In tempo di lockdown anche le celebrazioni delle Prime Comunioni hanno subito variazioni e visto lo svolgimento di funzioni ospitate in chiese fuori della parrocchia di riferimento. La chiesa Sant'Antonio della Cappuccina ha ospitato domenica 11 aprile la celebrazione delle Prime Comunioni dei bambini che fanno riferimento alla parrocchia di Calice.





«Per questioni di spazio, visto le normative per il contenimento del contagio da coronavirus, invece di celebrarle in più turni nel Santuario del Crocifisso – spiega il parroco don Michele Botto Steglia – abbiamo chiesto ospitalità ai padri Cappuccini che sono stati molto gentili nell’accoglierci e che ringraziamo. E' stata una celebrazione interamente riservata alle comunioni della comunità di Calice e che ha visto i bambini accompagnati da genitori e dai parenti più stretti . I bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione sono stati 15 tra loro un gruppo che avrebbe dovuto riceverla lo scorso anno, ma che a causa della sospensione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana durante il lockdown non aveva potuto vivere l'importante momento. I bambini, preparati con cura da Nino Leonardi ed Elisa De Santi, sono stati molto composti e rispettosi delle regole ».





La celebrazione è stata presieduta dal parroco don Michele Botto Steglia, erano presenti i confratelli don Aristide Shayo e don Gianni Zamperini; novizi e scolastici rosminiani hanno curato la liturgia ed ha animato la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Al termine ai bambini sono stati donati una pergamena e un vangelo.





Le Cresime per i bambini della comunità di Calice si svolgeranno invece il 25 aprile in Collegiata. A ricevere i doni dello Spirito Santo saranno 15 ragazzi accompagnati da genitori, padrini e madrine. Celebrerà il vicario episcopale don Vincenzo Barone e saranno presenti sacerdoti rosminiani. La celebrazione fuori parrocchia in questo caso non sarà una “novità”. “ Da tempo – spiega il parroco don Michele Botto Steglia – le Cresime dei ragazzi della comunità di Calice si svolgono in Collegiata. I ragazzi sono stati preparati dalle catechiste Fiorina e Morena con pazienza. Poi sarà lo Spirito Santo a continuare la formazione in unione con i loro genitori, sarà certo un bel momento di gioia e di comunità».