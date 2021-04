Le previsioni meteo per il fine settimana

Il progressivo allontanamento verso le isole Baleari di una circolazione depressionaria attualmente localizzata a ovest dell'arco alpino favorirà un miglioramento del tempo sul territorio piemontese. "La successiva lenta traslazione verso est della depressione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - avrà come effetto prevalente sul Piemonte il mantenimento di temperature inferiori alla norma del periodo, mentre il cielo sarà in prevalenza soleggiato, a eccezione di nubi cumuliformi nel pomeriggio di domenica".

SABATO 17 APRILE 2021

Nuvolosità: soleggiato con residui annuvolamenti sul settore occidentale nelle ore prima dell'alba. Precipitazioni: residue nelle ore prima dell'alba sulle Alpi sudoccidentali, nevose oltre 900 m. Zero termico: in rialzo fino ai 1700-1800 m nel tardo pomeriggio. Venti: deboli localmente moderati da est, nordest sulle Alpi, da nord sull'Appennino; venti prevalentemente calmi in pianura, a eccezione di una debole ventilazione da sud su Astigiano e Alessandrino nelle ore centrali della giornata.

DOMENICA 18 APRILE 2021

Nuvolosità: cielo prevalentemente soleggiato con sviluppo di cumuli sui settori montani e pedemontani nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni: da metà giornata deboli rovesci sui settori montani e pedemontani, in esaurimento serale. Quota neve sui 1400 m circa. Zero termico: in calo sui 1300-1400 m al mattino; rialzo a 1600-1700 m nelle ore successive. Venti: deboli o localmente moderati da nord sui rilievi; calma di vento in pianura