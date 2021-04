Cervo investito a Bieno, nell'incidente coinvolti un'auto e un furgone

Si è trovato tutto d’un tratto il cervo davanti e non ha potuto evitarlo. Due veicoli sono rimasti coinvolti a Bieno in un incidente con un grosso cervo. E’ successo questa mattina intorno alle 7.45. Il cervo ha impattato violentemente contro un furgone che sopraggiungeva da Trobaso in direzione di Bieno. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del curvone con il grosso animale che dopo lo scontro contro il furgone si è scontrato anche contro un’auto. Il cervo è morto sul colpo. Ingenti i danni all’auto, recuperata con il carro attrezzi mentre più contenuti quelli al furgone. Immediatamente si sono formate lunghe code sulla provinciale che, per l’ora di punta, risultava molto trafficata. Sul posto hanno operato la Polizia Provinciale e i Carabinieri Forestali. Dalle forze dell'ordine giunge l'invito a prestare sempre particolare attenzione alla guida in questi tratti di strada che solitamente registrano la presenza, nelle zone boschive limitrofe, di cervi e altri animali selvatici.