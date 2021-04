L'Anpi domese apre una pagina Facebook

L’A.N.P.I., Sezione di Domodossola, annuncia l’apertura di una propria pagina Facebook.La pagina, operativa da lunedi 19 Aprile 2021, ha l'intento di ribadire e riconoscere il forte impegno profuso dall’A.NP.I. nel valorizzare la storia e le vicende dell’antifascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della guerra di Liberazione, nel far conoscere a fondo la Costituzione e contribuire alla formazione dei giovani non solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo del civismo e dei sentimenti concretamente democratici. Detto ciò diviene prioritario, per tutti coloro che si riconoscono in questo lavoro e vi partecipano attivamente, continuare a formarsi, ad interessarsi e ad approfondire le vicende della gloriosa epopea resistenziale ossolana. Nella convinzione che la storia e i valori della Resistenza Ossolana sia quanto mai attuale e necessiti di approfondimento diffuso.