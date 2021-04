In Svizzera è stato scoperto il primo caso di variante indiana del Covid. L'Ufficio federale sella salute pubblica ha comunicato via Twitter che è stata scoperta in un passeggero in transito in un aeroporto del paese rosso crociato.

Al momento non è chiaro come sia avvenuto il contagio. Inoltre non è stato comunicato in quale cantone risieda il passeggero infetto. E' in corso la valutazione sull'inserimento dell'India nella lista dei Paesi a rischio, precisa l'Ufsp.