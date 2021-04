Lutto a Villa: è morto Mauro Verducci

Villadossola perde un altro pezzo della sua storia: se n’è andato, a 73 anni, Mauro Verducci, persona molto conosciuta in città.

Mauro era stato per anni impegnato nel suo lavoro nell’officina di elettrauto in via Bianchi Novello, ma da sempre dedicava molto tempo alle associazioni della città. Era ancora membro del Comitato di quartiere Villa sud e aveva fatto parte della Pro Loco cittadina. Era sempre attivo anche in occasione del carnevale villadossolese che ha semore visto il quartiere in prima fila nell'allestire carri e gruppi mascherati.

Ai familiari le nostre più sentite condoglianze.