E' una venticinquenne di Marmirolo la donna che possedeva 75 auto

Ha 25 anni ed è di origine slava la donna denunciata dalla Polizia municipale di Domodossola perché aveva intestato 75 autovetture. Lo scrive la ‘’Gazzetta di Mantova’’ che ha ripreso la notizia dell’indagine della polizia locale di Domodossola, che giorni fa ha scoperto l’esistenza di una donna che aveva ‘intestate’ 75 vetture, auto in realtà in uso ad altre persone.

La giovane è ora accusata di falso ideologico e truffa aggravata. Un’attività illecita organizzata simulando l’esistenza di una attività commerciale in realtà inesistente, per la quale non aveva neppure un registro sulla vendita delle auto, molte addirittura circolanti senza assicurazione.

Inoltre la donna percepiva anche il reddito di cittadinanza. La indagini della polizia municipale hanno richiesto del tempo ma gli agenti domesi sono riusciti ad smascherare il tutto anche grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Mantova. La donna infatti risiede a Marmirolo, un paese di 7700 abitanti a pochi chilometri da Mantova. L’operazione condotta dai carabinieri mantovani e dalla Polizia locale di Domodossola porterà alla radiazione delle vetture la cui intestazione è risultata fittizia, togliendo dalla circolazione veicoli che si prestavano a possibili usi illeciti.