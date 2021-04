Ciurleo: "In una recente delibera di Asl è la fine dell'Ospedale Unico i Ossola?"

Con la deliberazione n 280 del 25 marzo l’ASL Vco ha approvato il programma degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie per gli anni 2021, 2022 e 2023.



Si tratta di € 2.660.000 per l’anno in corso per l’Ossola e di quasi venti milioni di euro per il Verbano.

Per il 2022 previsti in Ossola interventi per euro 24.415.000 di cui 22 milioni per la demolizione dei vecchi fabbricati e realizzazione di nuovo edifico per prolungamento nuova ala concentrando in un unico edifico di quattro piani fuori terra tutte le degenze ed attività degli utenti.

I fondi non hanno attualmente copertura finanziaria dalla Regione, dallo Stato o altri finanziamenti, ci chiediamo: questa deliberazione non è forse la fine dell’utopico ospedale unico in Ossola?

Anche perché se arrivano i fondi per il nuovo ospedale che senso ha predisporre questa delibera? Non prendiamo in giro i domesi e gli ossolani





Antonio Ciurleo