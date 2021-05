E' Re il Comune che più ha investito su territorio e arredo urbano nel 2019

Openpolis ha analizzato i bilanci dei comuni italiani relativi all'anno 2019 per verificare come e quante risorse utilizzano per la predisposizione e la realizzazione di politiche urbanistiche e la programmazione dell’assetto territoriale. ‘’In questa voce - spiega Openpolis - sono comprese le spese per la riqualificazione e l’arredo urbano, la manutenzione e il miglioramento degli spazi pubblici esistenti, come piazze e aree pedonali. In questa parte del bilancio sono inclusi inoltre gli investimenti per la pianificazione di nuove zone di insediamento, per la redazione di piani regolatori, urbanistici, di zona e per i regolamenti edilizi. In altre parole, le spese per la pianificazione e l’urbanistica nel territorio di competenza’’.