Sono partite anche in Vigezzo le vaccinazioni a domicilio

Domenica scorsa, 2 maggio, a Santa Maria Maggiore sono state avviate le prime operazioni vaccinali su persone tra i 60 e i 69 anni d'età.

Una giornata certamente molto impegnativa, ma anche decisamente proficua, fanno sapere in una nota congiunta i sindaci della valle, i responsabili della protezione civile e il personale sanitario impegnato in prima linea.



Il Distretto Sanitario di Via Marconi, a Santa Maria Maggiore, si conferma centro nevralgico per la campagna vaccinale dei residenti nei sette comuni della vallata ossolana. Anche domenica scorsa, oltre al personale medico ed infermieristico presente come di consueto, importante è stata la presenza dei volontari della Protezione Civile vigezzina e provinciale.



Inoltre, per la prima volta, sono state messe in campo ulteriori tre squadre di volontari - formate ciascuna da un medico, un infermiere e un volontario della Protezione Civile - per le vaccinazioni a domicilio.



Da parte degli amministratori vigezzini arriva il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a questa importante giornata e al Coordinamento della Protezione Civile del VCO per aver contribuito ad organizzare, in sinergia con ASL VCO, il servizio a domicilio e per aver messo a disposizione due veicoli utilizzati per i trasferimenti del personale.

Domenica prossima, 9 maggio, proseguiranno le vaccinazioni degli over 60.