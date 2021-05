Presentata l'edizione 2021 de Le Salite del VCO

Dal 1° maggio è possibile iscriversi online sul nuovo sito Le Salite del VCO, mentre dal 1° giugno al 31 ottobre si inizierà a pedalare lungo le 11 ascese su strada e, grande novità del 2021, 9 percorsi in MTB, nella cosiddetta “Provincia Azzurra” del Verbano, Cusio, Ossola, nel Nord del Piemonte.





Le Salite potranno essere affrontate quando si vuole, da soli o in compagnia (opzione consigliata), solo per il piacere di mettersi alla prova e di godere degli straordinari paesaggi che fanno da sfondo a questi percorsi. Il grande ritorno, dopo 4 anni, de Le Salite del VCO sarà anche caratterizzato dal lancio di una nuova APP che consentirà non solo di avere sempre sotto mano tutti i dati relativi alle salite, ma anche di registrare in tempo reale – tramite appositi checkpoint – la propria uscita e quindi di verificare i progressi fatti nella conquista di tutte queste mete.





Una lunga storia d’amore per la bici e il territorio

Le Salite del VCO sono nate nel 2003 e raccolgono l’esperienza dei Brevetti Ossolani e dei Sigilli dei Tre Laghi. Da sottolineare l’attenzione alla solidarietà, con decine di iniziative e oltre 50.000,00 euro donati all’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), che anche nel 2021 sarà partner della manifestazione.

Le Salite del VCO ha l’obiettivo di far scoprire le risorse naturali, culturali, storiche e gastronomiche del territorio fra laghi e monti con il mezzo di trasporto e di benessere più ecologico che c’è: la bicicletta.





Le Salite del VCO sono interattive e social

Sia per i percorsi su strada sia per quelli in MTB sono previsti i tradizionali punti di convalida, che attesteranno l’attività svolta. Un più funzionale QR-Code presso negozi, bar, circoli, ristoranti, alberghi e (novità!) rifugi alpini sostituirà però il classico timbro di convalida. Iscrizioni e invio del gadget avverranno esclusivamente online, grazie al supporto di un sito web completamente rinnovato e a un utilizzo intensivo dei principali social network (Facebook, Istagram, YouTube), gestiti in un’ottica di servizio e di interattività.





I percorsi 2021 de Le Salite del VCO

Road Bike (elenco suddiviso per aree)

Verbano: Cicogna | Gurro-Sant’Agata | Monte Ologno | Mottarone Vergante

Cusio: Campello Monti | Madonna del Sasso | Mottarone-Coiromonte | Quarna Sopra

Ossola: Lago Antrona-Cheggio | Cascata del Toce | Macugnaga





MTB (elenco suddiviso per aree)

Verbano: Linea Cadorna del Verbano | Pollino Belvedere | Mottarone da Colazza

Cusio: Alpe Sacchi | Mottarone da Omegna

Ossola: Alpe Cortino | Alpe Parpinasca | Passo San Giacomo | Vannino





Saranno poi proposte, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia COVID 19, anche uscite più facili da fare in ambito famigliare; così come saranno organizzati degli eventi collaterali.





Iscriversi conviene!

L’iscrizione a Le Salite del VCO dà diritto a ricevere la bellissima maglia ufficiale dell’iniziativa direttamente a domicilio; saranno poi messi a disposizione di ogni iscritto l’APP ufficiale con tutte le informazioni necessarie per effettuare i percorsi e, sul sito, alcuni contenuti esclusivi. Inoltre gli iscritti potranno usufruire di pacchetti turistici ad hoc e di super sconti su prodotti tipici “consigliati da noi” presso i negozi convenzionati. Tutte le informazioni sulle Salite e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.salitedelvco.it, in continuo aggiornamento.