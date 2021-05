Macugnaga, nuova dotazione per i Vigili del Fuoco Volontari

Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga è stato assegnato un nuovo automezzo di soccorso.



Un entusiasta Gianluca Leidi, capo Distaccamento, dice: «Per noi è il primo dei nuovi mezzi che ci sono stati assegnati. Si tratta di un pick-up Ford Ranger con modulo antincendio da 450 litri. Questo agile mezzo è in grado di favorire gli interventi nei centri storici che spesso sono assai angusti. Potrà essere utilizzato in caso di incendi boschivi o interventi in zone impervie.



Il Ranger sostituisce il vecchio Land Rover Defender che è stato consegnato al Comando Provinciale di Verbania.



Prossimamente anche l’autopompa Iveco OM 79 che abbiamo in dotazione, sarà sostituita».



Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macugnaga, operativo fin dagli anni ’40, garantisce il soccorso tecnico urgente sui Comuni dell’alta Valle Anzasca e, in caso di necessità, anche in supporto alle altre squadre del Vco.



L’attuale organico, composto da un sottufficiale e sette vigili, garantisce il servizio 365/365 giorni, 7/7 giorni e 24/24 ore; a questi si aggiungono tre aspiranti che sono in attesa di completare l’iter di arruolamento.



Leidi rimarca l’attività del Distaccamento macugnaghese nel corso del 2020: «Abbiamo effettuato cinquanta interventi di soccorso, la maggior parte in Valle Anzasca ma anche a Villadossola e Domodossola in supporto alle squadre locali. Grande lavoro con la tromba d’aria di gennaio, l'alluvione di ottobre e le nevicate di dicembre».