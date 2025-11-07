 / Attualità

Mercatini di Natale, Santa Maria Maggiore tra le eccellenze italiane consigliate da "Vanity Fair"

La rivista ha nominato il capoluogo vigezzino tra le mete più ambite delle feste

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, tra i più amati non solo nel Vco ma anche a livello nazionale e internazionale. A testimonianza di un interesse sempre più ampio per la manifestazione, una nuova prestigiosa vetrina per l’evento più atteso dell’anno in Val Vigezzo: la celebre rivista “Vanity Fair” ha infatti inserito il capoluogo vigezzino tra le mete più ambite per visitare i Mercatini di Natale.

L’articolo di Carolina Saporiti è un vero e proprio viaggio in giro i migliori mercatini d’Italia, dal Trentino Alto Adige alla Lombardia, dall’Umbria alla Campania. Due le proposte in Piemonte: Asti e Santa Maria Maggiore. “Borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano tra i più belli del Piemonte - si legge nell’articolo dedicato al paese vigezzino - Santa Maria Maggiore, cuore della Val d'Ossola, ospita anche uno dei più belli e autentici mercatini di Natale il 6, 7 e 8 dicembre. Per l'occasione vengono allestite casette di legno dove trovare le eccellenze artigianali del borgo: dalle ceramiche ai manufatti in vetro soffiato e poi addobbi natalizi e decorazioni. In tutto il borgo verranno montate anche alcune stufette ricavate dai tronchi d'abete e allestiti punti di ristoro per assaggiare vin brulé, stinchéet e caldarroste e in sottofondo la musica delle feste”.

