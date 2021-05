Domo piange la scomparsa di Lia Blaconà Ghisoli

Lutto a Domodossola per la scomparsa di Lia Blaconà Ghisoli. Era una donna molto conosciuta in città. Per anni aveva lavorato accanto al marito, Pucci Ghisoli, stimato avvocato domese, nel loro studio legale in piazza Matteotti sopra il Bar Briga.

Il funerale si svolgerà alle 14.30 di martedì 11 maggio in Collegiata a Domodossola.

Lia Blaconà Ghisoli lascia la sorella Elena con le figlie Monica e Seila. Tra i parenti della dottoressa Blaconà anche il sindaco Lucio Pizzi.

A tutti i famigliari le più sentite condoglianze della nostra redazione.