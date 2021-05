Viaggiavano senza assicurazione: multati dalla Polizia locale domese

Nel mese di aprile, con l’ausilio dei sistemi di lettura targhe collocati sugli snodi veicolari alle porte della città, mediante l’intervento della pattuglia della Polizia Locale, dotata di tablet per la verifica in tempo reale e per la contestazione immediata della violazione, sono stati individuati 21 veicoli privi di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione.

La violazione dell’art.193, comma 2° del Codice della Strada è compresa tra € 866,00 ed € 3.464,00 con pagamento in misura ridotta entro 5 giorni di € 606,20.E’ inoltre prevista le decurtazione di 5 punti dalla patente, oltre al sequestro amministrativo del veicolo circolante.