'La rivoluzione siamo Noi Napoli 1971' apre oggi a Casa de Rodis

Il 13 novembre 1971 si apre alla Modern Art Agency - come allora si chiamava la galleria fondata da Lucio Amelio a Napoli nel 1965 - la prima personale di Joseph Beuys in Italia. La mostra era annunciata da una cartolina di Sils in Svizzera, con la scritta La rivoluzione siamo Noi, da un poster di grandi dimensioni (185x106 cm) con un ritratto dell'artista tedesco, scattato nel settembre precedente a Villa Orlandi ad Anacapri dal fotografo Giancarlo Pancaldi, e si componeva di 130 disegni e “partiture” dal 1946 al 1971, di due film, un video-tape e un lavoro sonoro.

Michele Bonuomo



Joseph Beuys sarà uno degli artisti protagonisti della prossima mostra in collaborazione con Asilo Bianco che riaprirà al pubblico le sale di Casa De Rodis a Domodossola