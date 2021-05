Le previsioni meteo per il fine settimana

Tempo variabile nel fine settimana. “Da sabato pomeriggio e fino alla giornata di lunedì – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa - il Piemonte sarà interessato da una forte ventilazione da ovest, con annuvolamenti sui rilievi alpini settentrionali e occidentali e cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Sono previste condizioni di foehn estese anche alle pianure dal pomeriggio di domenica fino alla serata di lunedì".

SABATO 15 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature al mattino; ampie schiarite al pomeriggio su buona parte della regione ad eccezione dei rilievi alpini settentrionali e nordoccidentali. Possibili foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni: dal pomeriggio deboli localmente moderate sui rilievi alpini settentrionali e nordoccidentali, a carattere nevoso oltre 1800-2000 m. Zero termico: in rialzo fino a 2500 m a nord e 3000 m a sud della regione. Venti: moderati in rotazione da nordovest a ovest sulle Alpi con intensificazione su valori forti o molto forti dal pomeriggio; deboli localmente moderati meridionali sul settore appenninico fino ai tratti pianeggianti di Astigiano e Alessandrino, calma di vento sugli altri settori pianeggianti.

DOMENICA 16 MAGGIO 2021

Nuvolosità: nubi consistenti sui rilievi alpini occidentali; sul resto della regione al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature. Generale attenuazione della copertura nuvolosa in serata. Precipitazioni: deboli localmente moderate sui settori alpini settentrionali e occidentali. Quota neve sui 2200 m a nord e 2500 m a ovest. Zero termico: in lieve aumento fino a 2600 m a nord e 3100 m a sud. Venti: forti localmente molto forti da ovest sulle Alpi, deboli localmente moderati da sud su Appenino, Astigiano e Alessandrino; in pianura venti calmi al mattino e moderati occidentali nel pomeriggio per diffuse condizioni di foehn.