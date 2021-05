Emergenza Covid in via di miglioramento, il sindaco Pizzi chiede la riapertura del Punto Nascite

Il primo cittadino domese ha scritto alla direzione generale dell'Asl Vco per chiedere la riattivazione del Punto Nascite. Pizzi annuncia anche che prossimamente chiederà che venga ripristinata la degenza al Country Pediatrico.

Gentilissima,

all’inizio del novembre scorso ricevevo la Sua telefonata che mi informava della decisione di sospendere temporaneamente, per la seconda volta dall’inizio della pandemia, l’attività del Punto nascite dell’Ospedale San Biagio di Domodossola, nell’ottica di una riorganizzazione generale che mettesse a disposizione tutte le risorse professionali e le attrezzature sanitarie possibili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID19.

Il rinnovato acuirsi della drammatica crisi che ci si trovava ad affrontare in quei giorni non consentiva di discutere tale scelta organizzativa e così è stato sia da parte mia che, praticamente, di tutta l'Ossola.

Oggi però, per quanto l'emergenza non sia ancora definitivamente superata, le condizioni sono evidentemente cambiate e in continuo miglioramento. La pressione sulle strutture ospedaliere si va costantemente allentando, consentendo di guardare ad un progressivo ritorno alla normalità.

Di conseguenza ritengo che sia giunto il momento di dimostrare, ancora una volta, che si è trattato davvero di una sospensione temporanea.

Mi permetto quindi di chiedere cortesemente la riattivazione del Punto nascite, programmandola in tempi ragionevoli e comunque in modo da non privare più l'Ossola di tale servizio. Naturalmente riattivare il servizio significa necessariamente prevedere la piena presenza del personale medico - infermieristico.

Colgo anche l’occasione per anticipare che, in un secondo momento, sarà mia cura chiederLe un confronto atto a risolvere un altro problema, rimasto in sospeso prima del suo arrivo, e su cui il sottoscritto e l’intera comunità ossolana avevano ricevuto uguali rassicurazioni di riattivazione dalla Dirigenza ASL: mi riferisco alla riattivazione del servizio di Degenza pediatrica, la cui protratta sospensione ha creato notevoli disagi alle famiglie.

Fiducioso in un positivo riscontro, ringrazio per la gentile attenzione ed invio i più cordiali saluti.

Il Sindaco

Lucio Pizzi