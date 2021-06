Multe a Ornavasso, il Comune ''prende atto del vizio di forma rilevato dal giudice''

‘’Lo scorso lunedì il Giudice di Pace di Verbania si è pronunciato con riguardo ai ricorsi presentati avverso le sanzioni per il passaggio con il semaforo rosso annullando alcune sanzioni e confermandone altre. Pur non essendo ancora stata pubblicata la sentenza la ragione dell'annullamento consisterebbe nel non aver riportato sui verbali da parte della Polizia Locale il decreto prefettizio di autorizzazione che è stato peraltro regolarmente depositato in causa.

Tutte le eccezioni relative al mancato o errato funzionamento delle apparecchiature ovvero alla non conformità delle stesse o della relativa segnaletica sono invece state rigettate’’. Così scrive l’'Amministrazione comunale di Ornavasso che ‘’prende dunque atto del vizio di forma rilevato dal Giudice di Pace’’.

La vicenda è relativa all’impianto semaforico all’entrata sud del paese dove la strada provinciale si immette sulla svincolo della statale 33. Il giudice di pace di Verbania ha annullato una cinquantina di multe per un ''vizio'' nell’installazione dell’impianto che aveva sollevato polemiche per le numerosissime multe. L’annullamento riguarda una cinquantina di ricorsi presentati da automobilisti che si erano rivolti ad un avvocato.