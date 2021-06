Montecrestese, scassinata la cassetta delle offerte al rifugio Alpe Lago

Una spiacevole sorpresa per i volontari della Pro Loco di Montecrestese. La scorsa domenica durante un sopralluogo al rifugio dell'alpe Lago hanno trovato la cassettina delle offerte scassinata. Il rifugio Alpe Lago e bivacco Sironi si trova a Matogno ed è stato realizzato in un edificio acquistato e restaurato nel 2016 dalla Pro Loco, con il contributo del Comune e delle associazioni del paese. Nella struttura possono trovare generi di prima necessità, riparo e pernottare gli escursionisti, molti dei quali svizzeri. In cambio dell'ospitalità è consuetudine lasciare un'offerta per contribuire alle spese di gestione del rifugio.

“Molto probabilmente nella cassetta non hanno trovato niente perché era stata svuotata da poco" spiega il presidente della Pro Loco, Guido Tomà. Che lancia un appello via social a chi l'ha danneggiata:"Se in qualche modo nei prossimi giorni recapiteranno alla Pro loco una nuova cassettina non procederò alla denuncia, altrimenti mi rivolgerò alle autorità e cercheremo se ci sono fototrappole in zona, per riuscire a individuarli”.