Donata da Lorenzo D'Aloisio una nuova ambulanza alla Cri di Domodossola

Si è svolta questa mattina, domenica 13 giugno, l'inaugurazione della nuova ambulanza del Comitato della Croce Rossa di Domodossola.

Il mezzo, attrezzato per fronteggiare qualsiasi emergenza sanitaria ed in particolar modo quelle cardiache, è stato donato interamente dal patron di Tosco Marmi Lorenzo D’Aloisio.

Che un unico benefattore donasse da solo una ambulanza non accadeva molti anni: l’ultimo esempio è stato la famiglia Barbero, dopodiché tutte le ambulanze del sodalizio domese sono state acquistate grazie a sovvenzioni di fondazioni, sottoscrizioni tra cittadini e all’organizzazione di Insieme per un Dono che reperiva i fondi tramite la gestione del Giugno Domese.

Per completare il corredo dell’ambulanza i figli di “Cicci” Giudici, grande amico di d’Aloisio, hanno voluto donare i dispositivi invernali per onorare la memoria del padre, venuto a mancare durante la prima ondata di Covid.

“Siamo nel salotto di Domo – dice la presidente della Cri domese, Giulia Margaroli – per l’inaugurazione di una nuova ambulanza che va ad aggiungersi alla flotta di mezzi che abbiamo a disposizione. Il punto saliente è che questo mezzo è stato donato da un benefattore ed è particolarmente significativo per me, per i dipendenti e per i volontari del Comitato”.

D’Aloisio racconta la motivazione che lo ha spinto a questa donazione: “Ho avuto un problema cardiaco e Nostro Signore mi ha dato la forza di reagire quattro volte da qui a Novara, tornato a casa la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di regalare un’ambulanza che possa salvare la vita delle persone”.

All’inaugurazione, insieme al sindaco di Domo Lucio Pizzi, le autorità civili e militari, associazioni d’arma, rappresentanti delle sedi della Croce Rossa, il presidente regionale della Cri Vittorio Ferrero e il consigliere nazionale Tonino Calvano, don Vincenzo Barone che ha provveduto alla benedizione del mezzo.