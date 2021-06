Ancora nessuna traccia di Enrico Ferrazzi

Purtroppo ancora nessuna notizia di Enrico Ferrazzi, il sessantacinquenne di Cardano al Campo di cui si sono perse le tracce da sabato, dopo che si era recato a Pian di Boit, per un'escursione in Val Grande. Fino all'imbrunire sono stati ricontrollati i sentieri e le valli della zona tra Pogallo e Pian di Boit ma senza alcun esito. "Purtroppo è stata un'altra giornata senza l'esito sperato" spiegava in tarda serata Matteo Gasparini, responsabile della Decima delegazione Val d'Ossola del Cnsas -. Una trentina i soccorritori in azione tra soccorso alpino civile e del Sagf, vigili del fuoco e Carabinieri Forestale.