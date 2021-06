Ieri l'ultimo saluto della Valle Vigezzo a Fabio Ferraris

La Valle Vigezzo ha dato ieri il suo ultimo, triste, saluto a Fabio Ferraris, spentosi a 48 anni. I funerali hanno avuto luogo a Malesco domenica pomeriggio mentre il santo rosario era stato recitato la sera prima nella chiesa parrocchiale di Toceno, paese di origine di Fabio, la cui scomparsa lascia nel dolore il papà Ezio e la mamma Irene, oltre alla sorella Claudia.

La famiglia Ferraris è molto conosciuta in tutta la Valle. Ezio è presidente dell'associazione Amici della Montagna e da sempre molto attivo nella vita sociale di Toceno, paese in cui è anche impegnato nella vita amministrativa, in qualità di consigliere comunale.