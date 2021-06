Primo concorso fotografico “Vagna dal volto umano”

La Proloco di Vagna indice ed organizza il 1° Concorso Fotografico “Vagna dal volto umano”.



Il concorso è rivolto ad amatori e professionisti con lo scopo di raccontare, attraverso la fotografia, gli abitanti di Vagna e delle sue frazioni.



Le fotografie dovranno essere inedite con soggetto un'abitante di Vagna o una persona legata alla frazione, in primo piano o inserita in un contesto paesaggistico/architettonico di Vagna o delle sue frazioni.



Il concorso è aperto agli artisti di qualsiasi nazionalità, professionisti e non professionisti, agli studenti, e a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la propria sensibilità con la possibilità di partecipare con un'opera inedita a colori o in bianconero.



Le dodici foto ritenute più interessanti dalla giuria verranno inserite all'interno del calendario frazionale dell’anno 2022.



Tutte le fotografie dovranno essere presentate entro il 30 settembre esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo: frafri92f@libero.it



Info, regolamento e moduli di partecipazione sono ritirabili presso “Osteria da Vagna” in località Maggianigo oppure https://www.facebook.com/prolocovagna.



Vagna, frazione di Domodossola, è nota per la sua “Festa dùl Bambin” che si celebra la seconda domenica di luglio, una speciale rievocazione estiva del Natale.



Le antiche tradizioni del paese e la valorizzazione del costume femminile vengono difese e diffuse dall’Associazione "Arsciöl" che cerca di far rivivere e tramandare le tradizioni, attraverso il recupero del costume femminile locale.