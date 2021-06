Ondata di calore, Domodossola la località più calda dell’intera provincia

Luca Sergio di MeteoLive Vco commenta le temperature di questi giorni e la situazione meteo in evoluzione: «Breve ma potente ondata di calore. Domodossola la località più calda e torrida.

Raggiunto il picco con 35,3°C. Afa in aumento e ancora caldo ma in settimana possibili temporali di calore.

Forse, poco abituati al caldo, questa ondata di calore si sente maggiormente, ma le temperature registrate parlano chiaro, è stata una breve ma potente ondata di caldo.

Nella giornata di domenica si è raggiunto il picco e, grazie alla disposizione delle correnti in quota, il cielo è rimasto limpido e sereno. Sebbene molto caldo è risultato torrido, quindi piuttosto secco e non afoso.

A Domodossola la temperatura più alta registrata con 35.3°C, a seguire Verbania con 34.6°C - Gravellona Toce e Trobaso con 34.2°C - Ornavasso con 34.1°C - Stresa Someraro 33.9°C - Pella 33.7°C - Cannobio 33.4°C - Baveno 31.9°C - Omegna 31.0°C.

Nella giornata di lunedì le temperature sono scese di qualche grado e lo faranno ancora nei prossimi giorni. Ma l’aumento dell’umidità farà salire i valori di afa rendendo le giornate più fastidiose.

A metà settimana dovrebbe esserci una pausa con temporali di calore, tra mercoledì 16 sera e venerdì 18».





Queste le temperature minime rilevate dalle stazioni Arpa Piemonte domenica 13 giugno:



Candoglia 201 m 33,4°C

Fomarco 252 m 30,4°C

Druogno 831 m 30,3°C

Bannio Anzino 669 m 30,3°C

Formazza Bruggi 1226 m 23,9°C

Macugnaga Pecetto 1360 m 25,3°C

Alpe Devero 1634 m 21,4°C

Alpe Veglia 1740 m 22,8°C *

Rifugio Zamboni 2075 m 18,1°C

Passo del Moro 2820 m 14,7°C *

Capanna Margherita 4560 m 0,9°C *

*Rilevazioni di lunedì 14 giugno