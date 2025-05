La Fondazione Comunitaria potrebbe gestire parte del patrimonio della 'Tami'

Parte del patrimonio della Fondazione Tami potrebbe presto essere gestito dalla Fondazione Comunitaria del Vco.

Il dialogo avviato tra le due fondazioni porterebbe l’ente villadossolese sotto l’ala della più strutturata Fondazione Comunitaria, che garantirebbe una maggior concretezza a livello di gestione del patrimonio. Questo comunque permetterebbe di mantenere in vita il consiglio di amministrazione della 'Tami', composto da parroco, sindaco e dirigente dell’Istituto Bagnolini.

L'idea è creare un fondo in seno alla Fondazione comunitaria, che così gestirebbe parte del patrimonio dell’ente villadossolese. Garantendo una più solida continuità alla Tami e soprattutto permettendo di risparmiare sui costi di gestione del patrimonio. Infine un'altra garanzia: gli interventi e le donazioni fatte dalla Tami resterebbero sul territorio di Villadossola e nel distretto scolastico di Villadossola, quindi valle Antrona e Valle Anzasca.

Una svolta nella vita della Fondazione che Tami aveva voluto attraverso il suo testamento. Col quale lasciò un’ingente eredità a enti ed associazioni: in totale 12 miliardi di vecchie lire.

Invece, il patrimonio iniziale della Fondazione era composto da beni immobili per 102.409 euro, valori mobiliari - nella quasi totalità azionari - per euro 3.619.646 e valori diversi per 231.660. Un totale di 3.953.715 euro.