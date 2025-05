Studio Aperto racconta i tesori del Sacro Monte Calvario FOTO E VIDEO

Un inestimabile patrimonio culturale, storico e spirituale: è quanto rappresentano i Sacri Monti dell’arco alpino – in tutto sette in Piemonte e due in Lombardia – protagonisti di un servizio andato in onda negli scorsi giorni su Italia 1 a Studio Aperto Mag. Il servizio è stato realizzato da Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset nonché editorialista di OssolaNews, che ha raccontato la secolare storia dei Sacri Monti concentrandosi in modo particolare sul Sacro Monte Calvario di Domodossola.

A illustrare i tesori storici e artistici che sono conservati nel santuario e nelle cappelle del Calvario don Vito Nardin, vicerettore del Sacro Monte stesso, che ha mostrato le innumerevoli sculture che rappresentano i diversi momenti della Passione di Cristo. Dal ‘600, quando nacque, sono stati milioni i pellegrini che hanno visitato il Sacro Monte domese: “A spingerli fino a qui – le parole di don Vito – è la volontà di incontrare un segno reale di misericordia e di grazie da parte di Dio, in particolare nel periodo dell’anno liturgico legato alla Quaresima.