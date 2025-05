Sportello Digitale Facile, a Vogogna si parla di fascicolo sanitario elettronico

Martedì 27 maggio a partire dalle 14.00 il Centro del Cittadino di Vogogna torna ad aprire le porte per lo Sportello Digitale Facile, il servizio offerto su tutto il territorio del Vco per il supporto all’accesso e all’utilizzo di strumenti e piattaforme digitali utili nella vita quotidiana. Come di consueto, l’appuntamento mensile sarà dedicato ad un tema in particolare: questa i facilitatori affiancheranno i cittadini nell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. Si tratta di un argomento importante per i cittadini di Vogogna, dato il prossimo pensionamento del dottor Noce, medico di famiglia. Utilizzando questo servizio digitale sarà infatti possibile effettuare il cambio medico senza doversi recare negli sportelli fisici di competenza.