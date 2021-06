Il 20 giugno si festeggia San Bernardo a Zornasco

Domenica 20 giungo a Zornasco torna la Festa Patronale di San Bernardo. Con le restrizioni in vigore ci sarà ovviamente un programma più “leggero” ma che apre la via all'estate della ripartenza. “Con poche e semplici regole da seguire - dicono gli organizzatori - si può tornare a divertirsi”.

Domenica alle 11 ci sarà la presentazione del concorso fotografico “Quattro passi in un click” organizzato in collaborazione con Zurnask in Aut e l'Ecomuseo di Malesco. Alle 12 grigliata su prenotazione da asporto o con possibilità di pranzare nell'area della festa in compagnia di “Gianni e la sua fisa”.

Dalle 14.30 spazio al divertimento: con le Guastafeste e i “Piccoli diavoletti” in programma un pomeriggio di giochi per grandi e piccini. Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa e a seguire si terrà la processione con il Santo Patrono.

Chiusura della patronale alle 18 con l'aperitivo “Insieme si può”.

Per le prenotazioni del pranzo: Laura 349.8013500, Cinzia 349.4261368.