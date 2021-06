Iniziata la preparazione agonistica per i fondisti del Comitato Alpi Centrali

Presenti, oltre ai tecnici Corrado Vanini, Morris Galli, Thomas Bormolini e Luigi Schena, le sette new entry della squadra che sono Gemma Nani, Vanessa Comensoli, Martina Bonacorsi, Gabriele Matli, Nicolas Rocca, Davide Negroni e Gioele Gaglia. Le nuove leve hanno conosciuto gli atleti confermati dalla scorsa stagione: Leonardo Capelli, Lorenzo Moizi, Denise Dedei, Martina Ielitro, Cassandra Bonaldi, Giulia Negroni, Elena Rossi e Manuela Salvadori, oltre alle tre fondiste lombarde aggregate alla squadra nazionale Francesca Cola, Veronica Silvestri e Lucia Insonni.

«Questo primo raduno – ci ha detto l’allenatore responsabile Corrado Vanini – è stato molto importante, innanzitutto per conoscere e farci conoscere dai nuovi entrati, e poi per iniziare ad impostare i programmi di lavoro sia dal punto di vista della tecnica sciistica sia da quello della preparazione atletica. Quest’anno grazie alle perfette condizioni della neve e della pista, la mattina era dedicata allo sci, sia in tecnica classica sia in skating, su neve dura prima e trasformata poi, in modo da abituare i ragazzi alle diverse condizioni che potrebbero trovare in gara, mentre i pomeriggi erano rivolti alla preparazione atletica con sedute in palestra e camminate con i bastoni. Quello che come tecnici vogliamo far capire ai ragazzi già dai primi raduni è che bisogna lavorare con una progressione dei carichi che li possano portare ad avere la giusta condizione durante la stagione agonistica, cercando poi di trovare i picchi di forma per gli appuntamenti importanti con una programmazione degli allenamenti che verrà condivisa e coordinata con gli allenatori dei club».