A Macugnaga è tornato lo sci estivo al Passo del Moro

A Macugnaga, da sabato 19 giugno è tornato lo sci estivo. Dopo una stagione invernale mai decollata, per gli amanti dello sci sarà l’occasione per qualche curva atta a interrompere la prolungata mancanza. Le ottime condizioni d’innevamento hanno consentito l’apertura dello skilift San Pietro e la tracciatura di un anello per lo sci di fondo (2 km).



Sulle piste che si trovano nella parte alta del comprensorio sciistico, a 2900 metri di altitudine, nei giorni scorsi, si sono già cimentati vari Sci Club con i loro giovani atleti.



Fra questi, oltre ai ragazzi di casa dello Sci Club Macugnaga, ricordiamo gli atleti del Revolution Ski Race e quelli dello Sci Club Lecco e lo Sci Club Valle Anzasca con i suoi fondisti.



Sarà possibile sciare usufruendo dello skilift San Pietro dalle 8.30 alle 12.00. Per ora la programmazione prevede due fine settimana 19-20 e 26-27giugno.

La funivia resterà aperta giornalmente dalle 8.30 alle 16.30. Sabato e domenica, orario continuato.



Al Passo del Moro sono aperti il bar ristorante Lago Smeraldo e il rifugio Oberto-Maroli che sui loro grandi terrazzi possono facilitare una perfetta abbronzatura d’alta montagna.



Nel Comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere le seggiovie sono aperte tutti i giorni:

lunedì-venerdì ore 9.00-17.00 – sabato e domenica ore 8.30-17.00

Info: MTS 349 31 00 840 oppure 0324 65 050.

(Credits foto C. Consagra)