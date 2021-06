Il 25 luglio a Domobianca365 Davide Van De Sfroos in concerto

Grande attesa a Domobianca365 per il concerto di Davide Van De Sfroos che si terrà il 25 luglio alle 21.



Dopo 25 anni i De Sfroos tornano insieme anche sui palchi d’Italia per celebrare “Manicomi”, il loro storico album pubblicato nel 1995.

Un tour che darà ampio spazio alle canzoni di quel disco, ma anche a canzoni che hanno caratterizzato il percorso da solista di Davide Van De Sfroos.

La band sarà composta da quattro dei componenti della formazione originale: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi), coadiuvati da Federico Pintus (Fisarmonica) e Alex Cetti (Fiati).

La prevendita è iniziata ed il sold out è l’obiettivo degli organizzatori; per acquistare il biglietto, al costo di 15 euro sul sito www.ticketgate.it oppure www.domobianca365.it , dalla prossima settimana all’infopoint “Domobianca365” di via Cantarana a Domodossola