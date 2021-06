È online il nuovo sito del Distretto Laghi

Dopo il lancio della sezione invernale “azzurra” www.lagomaggiorexperience.it/neveazzurra è da oggi disponibile anche il portale delle attività più “green” con nuove mappe “verdi" 3D dedicate agli itinerari, ai percorsi tracciati e alle mille attività sportive praticabili tra i nostri laghi e le nostre montagne.

Un portale che ora è più che mai completo (in affiancamento al sito istituzionale www.distrettolaghi.it), che tratta l'intero territorio di competenza della nostra ATL, che tanto in estate quanto in inverno si presta a mille attività all'aria aperta, tra laghi, parchi, colline e montagne di impressionante bellezza, riconosciute e apprezzate anche livello internazionale da turisti stranieri che scelgono di visitarci per predilezione del “turismo attivo”.

«È proprio al turista e al turismo slow che noi vogliamo dedicare questo intero spazio digitale e virtuale - spiega il Presidente Francesco Gaiardelli - dove sarà possibile navigare alla scoperta di suggerimenti, idee e informazioni turistiche sul territorio in veste "green" in stretto collegamento con le esperienze outdoor fruibili nella stagione primavera/estate. In questo periodo di riapertura a seguito dell'emergenza sanitaria che ci ha colpito lo scorso anno - prosegue Gaiardelli - le vacanze si svolgono all'insegna della sostenibilità e propense al movimento all'aria aperta. Ad avvalorare questo trend - conclude il Presidente Gaiardelli - è la nuova esigenza di scoprire stili di vita sani e consapevoli e di quanto la natura e l'attività fisica siano importanti per la salute umana».

2 i contenuti fondamentali che contraddistinguono la sezione estiva:

a) La sezione "percorsi", con 100 itinerari caricati tra ferrate, percorsi trekking, percorsi bike, cammini devozionali e grandi itinerari escursionistici. Ogni percorso include le attesissime Fatmap 3D in versione “green” (create utilizzando immagini satellitari tri-stereoscopiche ad alta risoluzione), con le note modalità e funzioni di consultazione anche professionale come zoom, rotation, geolocalizzazione, crevasse, e zone piatte, altitudine e tutto quello che servirà per dare all'utente una visione a 360° dell'area.

I numeri della comunità di FatMap (www.fatmap.com), della quale il nostro territorio fa parte, garantiscono agli operatori un'enorme visibilità a livello mondiale: più di 400.000 gli account registrati su FATMAP con oltre 3 milioni di utenti unici attivi su tutta la piattaforma - di età compresa tra i 18 e i 54 anni, appassionati di molteplici sport (sci, escursioni a piedi e in bicicletta) tra “nuovi esploratori” e moltissimi professionisti della montagna.

b) I video 360° dedicati a due dei percorsi bike più panoramici e naturalistici del territorio, il "Grande Est di Devero" e "La Linea Cadorna del Verbano". Il video 360° è uno strumento che garantisce sicuramente il più alto grado di coinvolgimento, per una promozione turistica di alto livello e per la propaganda dei territori agli amanti dello sport e della natura. Entrambi i video sono realizzati con riprese in soggettiva e con l'inclusione di mappe tridimensionali dinamiche, il tutto collegato e sincronizzato ad un unico ambiente che darà vita ad un vero e proprio video immersivo che renderà l'utente attivo nella scoperta delle zone più belle da ammirare svolgendo attività all'aria aperta.

La sezione video sarà ulteriormente arricchita durante l'estate grazie al progetto Interreg ITA-CH "Laghi e Monti Bike".

Il portale www.lagomaggiorexperience.it/summer, che è possibile consultare fin da ora, rende disponibili all'utente anche le seguenti informazioni:

la sezione "Destinazioni Turistiche", con le schede di tutte le valli e le zone lacustri ; la sezione Meteo (che va a completare la gamma di risposte alle principali richieste degli utenti in cerca di informazioni legate all'attività outdoor estiva); la sezione Webcam (con l'unico circuito di webcam del territorio, con scatti frequenti direttamente dalle principali località turistiche del territorio. Attualmente questa sezione è in fase di aggiornamento); la sezione Experience (con proposte, idee, offerte da parte dei nostri operatori); la sezione Eventi (tra le sezioni di maggior seguito, è la più completa del territorio e aggiornata quotidianamente - servizio a cura della nostra ATL)

Distretto Turistico dei Laghi seri; la sezione Ospitalità (la più completa del territorio e aggiornata quotidianamente dalla nostra ATL); la sezione Newsletter (per accedere alle nostre periodiche informative); la sezione Ebook completamente dedicata all'outdoor (con le versioni digitali, consultabili, scaricabili e stampabili online delle brochure cartacee edite dalla nostra ATL); le nuovissime sezioni "Noleggi", "Guide Turistiche", "Parchi Avventura" e "Riserve Naturali" e ancora la sezione "Social", "Contatti" e "Come Arrivare".

A livello di design, il portale www.lagomaggiorexperience.it effettuerà uno switch automatico tra la "veste" estiva ed invernale nei periodi corrispondenti al cambio di queste due stagionalità, in modo che l'utente finale possa accedere ai contenuti corretti a seconda della stagione in corso.

Il sito inoltre nasce per essere funzionante con dispositivi di interfaccia responsive tradizionale e touch (ad esempio smartphones, tablets e LFD touchscreen). L'applicazione web è inoltre pensata come single page, per un'esperienza dinamica di esplorazione, con visualizzazioni continue e fluide e contenuti raggruppati e navigabili coerentemente senza passare da alberi di menù complessi ma rimanendo all'interno della stessa pagina attraverso una navigabilità - sincronizzata con il menù - anche per mappa.

Più legato discorso contenuti e multimedialità il sito www.lagomaggiorexperience.it è completamente ricercabile in modalità full-text e, in tema di SEO, (Search Engine Optimization, attività volte a migliorare il posizionamento delle informazioni presenti in un sito web) è stato ottimizzato per l'indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca e segue i criteri di Google per l'indicizzazione organica. Il sistema è inoltre dotato anche di un motore di ricerca interno.

I contenuti di interesse possono inoltre essere stampati con l'ottica di fornire anche un supporto offline alle reception delle strutture ricettive, agli uffici turistici e agli utenti stessi. I contenuti supportano infine l'interazione tra i principali social network del Distretto Turistico dei Laghi.

Infine uno sguardo all'architettura del frontend, realizzato con tecnologia HTML5, per una più facile fruibilità da parte dei dispositivi più moderni e per rispettare l'accessibilità secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tutti i contenuti sono gestiti da un CMS (Content Management System) basato sulla piattaforma Wordpress. Sito "green" è già disponibile in versione multilingua: italiano, inglese, francese e tedesco.