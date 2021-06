Stagione da incorniciare per le ragazze del Volley Vigezzo che sabato 19 giugno con una vittoria contro il Fontaneto hanno concluso la stagione al secondo posto nel campianato under 16 di pallavolo. Da staff e sostenitori giungono i complimenti alla squadra per avere mantenuto fede agli impegni competitivi in una stagione così complicata.