Intervento dei Vigili del fuoco alle porte del Borgo della Cultura mercoledì sera per una fuga di gas. I Vigili con due mezzi, sono intervenuti in via Canuto, dove da qualche settimana è aperto un cantiere per il rifaciemento di alcune tubature. Per individuare la fuga di gas sono intervenuti anche i tecnici della sociatà di distribuzione del gas.