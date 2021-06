Giovedì a Rumianca si celebra San Giovanni

Giovedì 24 giugno alle ore 20.30 in frazione Rumianca avrà luogo la funzione religiosa in onore di San Giovanni, durante la quale verranno ricordati, tra gli altri, i defunti del comitato.

Anche quest’anno si celebrerà all’aperto in piazza san Marco adiacente l’oratorio. Il tutto sarà allestito grazie alla collaborazione tra parrocchia e comitato. Purtroppo non vi sarà la processione per le vie del paese con la statua del santo, ma verranno, come sempre, distribuiti i mazzolini di fiori secchi benedetti ed un, speriamo, gradito ricordo. Se le avverse condizioni meteo non lo permettessero la celebrazione sarà annullata e San Giovanni verrà ricordato durante la messa domenicale a Pieve Vergonte.

"Quest’anno sarebbe stato il 19esimo anno della NOSTRA/VOSTRA festa in pineta, ma purtroppo per il secondo anno consecutivo non avrà luogo. Nostra perché l’abbiamo fatta nascere e vista crescere e noi con lei. Nostra perché è il momento dell’anno in cui ci ritroviamo tutti. Vostra perché in questi anni siete sempre venuti in tanti e in tanti siete tornati.

Abbiamo preso la decisione di annullare la festa per due motivi. Uno per le problematiche sanitarie e le autorizzazioni legate al covid19 ed al tempo stesso perché vogliamo essere vicini e solidali alle attività commerciali (bar, ristoranti, circoli, etc) della zona, nonostante la festa sia capace di attrarre nella nostra piccola frazione persone da tutta la provincia ed anche da fuori.

Anche se quest'anno vi sarà solo la funzione religiosa è un segnale di ripresa e confidiamo di riprendere dal 2022 anche con la festa in pineta, lasciandoci alle spalle il biennio 2020-2021 come un periodo sabbatico, ma con la voglia ed il dovere di lavorare per mantenere vive le nostre tradizioni e le nostre piccola realtà".

Sala davide



Presidente Comitato San Giovanni Rumianca