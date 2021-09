Il concerto dell’Amadeus Kammerchor a Bannio Anzino

Bannio ha ospitato il concerto d’estate eseguito dall’Amadeus Kammerchor, diretto dal maestro Gian Mario Cavallaro, inserito nei festeggiamenti per il Centenario del Gruppo Alpini di Bannio Anzino.



Sandro Bonfadini, vicepresidente ANA di Domodossola e capogruppo di Bannio Anzino dice: «Abbiamo solennizzato il nostro Centenario con questa mirabile esibizione dell’Amadeus Kammerchor grazie al maestro, alpino, Cavallaro. Tutto il nostro Gruppo, coadiuvato da molti volontari, aveva lavorato intensamente per realizzare una serie di importanti manifestazioni atte a solennizzare il nostro Centenario, purtroppo i problemi sorti con la pandemia hanno costretto ad un primo rinvio dei festeggiamenti e poi ad una vistosa riduzione degli stessi. A Bannio resterà aperta fino a fine agosto la mostra “100 anni e oltre di Alpini” che vuole essere un omaggio a tutti i nostri alpini. Chiuderemo i nostri festeggiamenti con la giornata all’alpe Soi che si terrà a settembre».



Nel corso del Concerto d’estate si sono esibiti come solisti: il soprano Valeria Rossi e la mezzo soprano Victoria Shapranova accompagnate al pianoforte da Greta Raciti.



Graditi ospiti alcuni alpini del Gruppo di Trecate