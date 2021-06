Cade scivolando per 100 metri in alta Formazza, grave un 33enne di Cameri

Grave un 33enne novarese caduto in alta Valle Formazza. L'uomo, in compagnia di una ragazza, stava percorrendo il sentiero Castiglioni, dal Gries verso il rifugio Città di Busto.



Il 33enne ha fatto una scivolata di oltre 100 metri, fermandosi fortunatamente prima di un salto di roccia. La ragazza che era con lui ha raggiunto il rifugio e ha dato l'allarme, mentre il 33enne, barcollando, si è diretto verso lo stesso rifugio.

E' stato raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino di Formazza saliti a piedi vista l'impossibilità di far intervenire gli elicotteri impegnati in altri interventi. Vista la gravità delle ferite riportate è stato fatto arrivare un elicottero del 118 da Torino. L'uomo è stato elitrasportato al Maggiore di Novara in Codice Rosso.