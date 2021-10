Escursionista 46enne s'infortuna in Val Grande

Una escursionista quarantaseienne di Sesto Calende si è infortunata durante una passeggiata in Val Grande, nella zona di Pogallo. L'incidente è successo intorno alle 11 ma i soccorsi sono potuti intervenire solo 3 ore dopo: il tempo necessario al marito che era con lei di "uscire" dalla Val Grande per chiedere aiuto, visto che in quella zona non vi è copertura telefonica. La donna è stata tratta in salvo dall'eliambulanza. In supporto alle operazioni anche la stazione Val Grande del Cnsas e il Sagf di Domodossola.