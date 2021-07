Sarà dedicato a Padre Michelangelo il parcheggio della chiesa della Cappuccina

A seguito dei contatti intercorsi con il Rev. Padre Fausto, Parroco della Parrocchia di S. Antonio, e dell'accordo intercorso con l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, entro i primi giorni di settembre inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area antistante la Chiesa della Cappuccina in Via S.Antonio.

L'area in questione, di proprietà dell'Ordine, è stata infatti concessa in comodato d’uso gratuito trentennale al Comune di Domodossola che realizzerà, a breve, un nuovo parcheggio pubblico.

La collocazione dell’area è strategica in quanto si trova in prossimità di alcuni servizi di pubblico interesse quali il plesso scolastico “Kennedy”, l’Associazione Centri del VCO Onlus (Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria e di Neuropsichiatria) e la Parrocchia di S. Antonio.

Il Sindaco Lucio Pizzi: “Un altro intervento importante - necessario per i residenti del quartiere e per la Città stessa e atteso da tempo - viene realizzato da questa Amministrazione che con attenzione guarda al centro come alle periferie. Desidero ringraziare Padre Fausto, che tutti conoscete, e Frate Claudio, legale rappresentante dei Frati Cappuccini, per la collaborazione e l'unità di intenti che ha permesso di raggiungere questo risultato. Mi permetto di evidenziare che l'area riqualificata verrà dedicata alla memoria di Padre Michelangelo, che tanto ha fatto per il quartiere e che tutti ricordiamo con grande affetto”.

Così Padre Fausto: “Finalmente diventa possibile un’opera attesa e desiderata: la riqualificazione del parcheggio davanti alla Chiesa, a beneficio di tutti e in particolare degli abitanti del quartiere Cappuccina. Nelle memorie della Parrocchia si racconta di “lotte” sostenute da Padre Michelangelo contro il progetto di realizzare un’attività commerciale in quest’area… Lui, che aveva l’intelligenza di saper guardare avanti, fin da allora pensava che dovesse risultare di utilità e servizio per la Parrocchia e per la cittadinanza. Sono personalmente grato - e con me l’Ordine dei Frati Cappuccini - all’Amministrazione Comunale che con concretezza e disponibilità ha voluto impegnarsi nel progetto”.