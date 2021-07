Si sente male al Veglia, gestore del rifugio ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Novara

Ha detto di sentirsi poco bene e si è ritirato in camera nel tardo pomeriggio. Poi però, non vedendolo scendere nuovamente in sala, allarmati sono andati a vedere e l’hanno trovato a letto in gravi condizioni. Subito sono stati allertati i soccorsi e in tarda serata è intervenuta la Rega. Lorenzo Scandroglio, rifugista al Veglia, noto giornalista e grande appassionato di montagna, si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Novara, colpito da un’emorragia celebrale. I sanitari stanno facendo di tutto per cercare di salvare la vita al 52 enne: le sue condizioni sono ritenute molto critiche.