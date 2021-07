Cordoglio anche in Ticino per la morte di Paola Viscardi sul Monte Rosa

Profondo cordoglio ha suscitato anche in Svizzera la morte per assideramento sotto la Piramide Vincent a quota 4200 metri (Monte Rosa) di Paola Viscardi, 28 anni, insieme on l'inseparabile amica Martina Svilpo, unite da una grandissima passione per le montagne.

Terminati gli studi presso il liceo Rosmini e conseguita la successiva laurea universitaria, Paola insegnava biologia in un liceo del canton Ticino.

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport cantonale si è detto “profondamente toccato dalla tragedia avvenuta sul Monte Rosa” ed ha espresso “profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia”.

Nelle scorse ore è stato attivato un sostegno psicologico agli allievi e ai colleghi docenti.