Ingombranti abbandonati a Baceno, il sindaco: "Gentile utente ti consegnerò personalmente il verbale!"

Un episodio di inciviltà e maleducazione a Baceno. Qualcuno ha pensato bene di lasciare un divano e un televisore a lato dei cassonetti dei rifiuti nei pressi delle scuole, invece di conferirli al vicino centro rifiuti. A segnalarlo il sindaco del paese antigoriano Andrea Vicini che, sui social, si rivolge direttamente all'ignoto responsabile.

Scrive il primo cittadino: “Gentile 'utente', spero di raggiungerti con questo messaggio per condividere con te l’evidenza di questa foto. Ci troviamo nei pressi delle Scuole Medie di Baceno e quelli ritratti sono bidoni per la raccolta differenziata, non si stratta di un’isola ecologica: in questo sito, cosi come sull’intero territorio non è consentito l’abbandono di ingombranti che possono essere invece conferiti a circa 5km da dove li hai abbandonati”.

“Il tuo gesto -sottolinea il sindaco- oltre ad essere un segno di inciviltà, ha costretto alcuni volontari a recuperare quanto da te abbandonato per conferirlo correttamente al centro di Cagiogno. Proseguono le nostre ricerche e, qualora riusciremo a concluderle nel modo in cui ci auguriamo, provvederò personalmente a consegnarti il verbale per abbandono di ingombranti sul territorio di Baceno. Nella speranza che l’evidenza sia chiarita e ringraziandoti per la futura collaborazione, porgo cordiali saluti”.