Lusenstock 2021, svelati i nomi dei primi ospiti

Prende forma Lusenstock 2021, l’evento che si terrà a Domobianca365 il 21 agosto e che vede la direzione artistica affidata ad Alberto Fortis.

Lusenstock sarà un evento che vuole unire più forme artistiche, dalla musica alle arti figurative, in una location affascinante come l’Alpe Lusentino, a pochi minuti da Domodossola. L'iniziativa vuole essere un messaggio di speranza e di ripartenza che parte dal coinvolgimento di giovani musicisti, solisti e band, impegnati in un concorso che cercherà i “FORTISsimi” ed arriva allo show in un crescendo di emozioni.

“Lusenstock sarà un meraviglioso momento di aggregazione, di riscoperta della natura e dell’arte, di libertà espressiva, di voglia di respirare di nuovo aria aperta e di vivere la montagna”. Con queste parole i dirigenti di Domobianca365 hanno voluto descrivere l’evento che sarà frutto dell’instancabile lavoro del direttore artistico Alberto Fortis.

“ Nascere e crescere in una città, con un padre medico e ufficiale sanitario stimato e amato, poi studente rosminiano, poi migrare per il mondo e poi ritrovarsi con gioia e responsabilità grandi a essere artista e direttore artistico di un evento che come tale non si è probabilmente mai verificato prima nel nostro territorio. Ha ragione il saggio quando dice che puoi girare per mari e monti ma alla fine, nella sostanza, non sei andato aldilà delle tue dieci dita” esordisce così Alberto Fortis nell’annunciare le prime collaborazioni di Lusenstock 2021.

“Sono felice e fiero di comunicare i Partecipanti che sono riuscito a coinvolgere nella Prima Edizione Di LUSENSTOCK: per la musica Francesco Baccini, Omar Pedrini, Rossana Casale, Betty Vittori, un “inedito” Enzino Iacchetti, I Raccomandati, la band domese che mi ha visto spiccare il volo a 16 anni come batterista e che si riunirà per l’occasione, il Quartetto D’Archi AlterEcho capitanati da Rachele Rebaudengo, la Sezione Ottoni della GMO Orchestra, il Coro dell’ANA Associazione Nazionale Alpini diretto dal maestro Enzo Sartori e naturalmente la mia band al completo, La Milandony Melody Band. Per le arti figurative i maestri Vincenzo Lo Sasso, presente con le sue opere anche al MOMA di NewYork, Renato Missaglia anche ambasciatore cultura italiana per Emirati Arabi e Principato di Monaco, Marcapiano, Pino Ceriotti, Riccardo Crespi & Annika Restin, Mau Steven Parietti, Beatrice Burati Anderson, curatrice d’arte con le sue gallery di Venezia e Roma.

Con noi anche Massimiliano Finazzer Flory per declamare Dante nel’700° anniversario del Sommo Poeta, Marco Nereo Rotelli con le sue coreografie che hanno “decorato” Piazza Duomo a Milano, Piazza San Marco a Venezia, il Colosseo a Roma, Gianni De Berardinis già direttore artistico di Radio MonteCarlo, RTL e ad oggi di Radio In blu, media partner dell’evento.. e ancora Tuccio Guicciardini, motore con la compagna Patrizia e blasone storico artistico della Città di San Gimignano e Rolando Giambelli, presidente associazione Beatlesiani d’Italia. Sì, perché Domodossola si collegherà con San Gimignano e Liverpool e avrà un rimbalzo di comunicazione su 55 Siti dell’UNESCO”.

Un cast che cresce di giorno in giorno per uno spettacolo senza precedenti.

“Vi dico la Verità non so neanch’io come sia riuscito a costruire questo Cicrus, anche in tempi relativamente brevi, ma due motivi credo di conoscerli : tutte le Persone che mi hanno voluto in questo incarico e che si stanno prodigando encomiabilmente per un sogno che ci sta a cuore e l’ more che la mia terra d’origine mi sta donando e che spero di ricambiare con devozione e senso dell’immediato prossimo futuro, quello stesso senso della quotidianità che le buone cose e le belle persone si meritano”.

“L’ambizione è quella di riuscire a riproporre ogni anno una kermesse artistica che possa crescere ed ottenere visibilità e respiro a livello nazionale – hanno proseguito da Domobianca365 -: in quest’ottica la figura di Alberto Fortis è fondamentale non soltanto per i numerosi contatti artistici che ha messo a disposizione, ma anche per la qualità e la completezza del prodotto che vogliamo offrire al pubblico.”

Alla mail contest@lusenstock.it, a partire dal 08 luglio, i giovani artisti che vorranno partecipare al concorso con in palio l’apertura dell’evento sul palco potranno inviare i loro video.

A breve sarà online il sito www.lusenstock.it e sono già attive sui social le pagine dedicate all’evento con il regolamento del concorso (in allegato in fondo all'articolo) “cerchiamo i FORTISsimi”.